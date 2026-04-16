Original-Research: HMS Bergbau AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HMS Bergbau AG - von Montega AG

16.04.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HMS Bergbau AG

     Unternehmen:               HMS Bergbau AG
     ISIN:                      DE0006061104

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.04.2026
     Kursziel:                  85,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Vorläufige Zahlen 2025: Operatives Ergebnis legt weiter zu - IFRS-Umstellung
führt zu positivem Sondereffekt

Die HMS Bergbau AG hat in dieser Woche die vorläufigen Zahlen für das
Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, welche erstmals nach IFRS berichtet wurden.

Top Line-Entwicklung unterhalb der Erwartung: Mit einem Umsatz von EUR 1,22
Mrd. wurde unsere Erwartung sowie die Guidance von rund EUR 1,5 Mrd.
verfehlt, was primär auf einen Rückgang des Kohlepreises um rund 20% yoy
zurückzuführen ist. Das Handelsvolumen blieb laut Vorstand hingegen nahezu
konstant. Dies unterstreicht einmal mehr, dass der absolute Kohlepreis für
das Geschäftsmodell von HMS von untergeordneter Bedeutung ist, da der
Bruttoertrag maßgeblich volumengetrieben ist. Vor dem Hintergrund des
zuletzt wieder deutlich anziehender Kohlepreise infolge des Iran-Konflikts
erwarten wir in der Top Line jedoch einen klar positiven Effekt für die
kommenden Quartale.

Berichtetes EBITDA überrascht aufgrund von Einmaleffekten positiv: Auf
Ergebnisebene wurde das ausgewiesene EBITDA maßgeblich durch einmalige
Bewertungseffekte im Zuge der IFRS-Umstellung beeinflusst. Insgesamt
resultierten rund EUR 37 Mio. aus positiven Einmaleffekten, insbesondere aus
der Erstkonsolidierung der Maatla Resources (Pty.) Ltd. Bereinigt um diese
Effekte liegt das EBITDA bei rund EUR 22,4 Mio. und damit nahe unserer
Prognose (MONe: EUR 23,4 Mio.). Somit übertrifft HMS die eigene Guidance von
20 Mio. EUR und liegt auf bereinigter EBITDA-Ebene mehr als 11% über
Vorjahr.

Positive Signale für Q1: Das Management zeigte sich zudem mit dem Start in
das Jahr 2026 zufrieden, auch wenn der Iran-Konflikt temporär negative
Effekte auf den Flüssigbrennstoff-Hub in Dubai hatte, die jedoch durch den
Standort Singapur kompensiert werden konnten. Im Verlauf des zweiten
Halbjahres 2026 erwarten wir nach der angekündigten Hochlaufphase eine
monatliche Förderung von rund 100.000 Tonnen in Botswana sowie 25.000 Tonnen
in Südafrika, was die Rohertragsmarge des Konzerns spürbar verbessern
dürfte. Unterstützend wirkt dabei das aktuell wieder deutlich höhere
Kohlepreisniveau, dass sich auch auf die Top Line positiv auswirken dürfte.
In Kombination mit erstmaligen ganzjährigen Umsatzbeiträgen aus dem
Flüssigbrennstoffgeschäft gehen wir für 2026 unter der Annahme eines
durchschnittlichen Kohlepreises auf dem aktuellen Niveau von einem neuen
Rekordumsatz deutlich oberhalb von 2024 aus (MONe: EUR 1,8 Mrd.).

Fazit: Trotz der deutlichen Umsatzverfehlung sehen wir die Investment-These
bestätigt. Die operative Entwicklung ist intakt, während die Kombination aus
steigenden Rohstoffpreisen, wachsendem Flüssigbrennstoffgeschäft und erster
Eigenproduktion 2026 eine deutliche Steigerung der Dynamik erwarten lässt.
Wir bestätigen aufgrund der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 5,1) unser
Kursziel von EUR 85,00 sowie unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=05f34e04345512aa2d10ffe0bd874ace

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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