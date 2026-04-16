OTS: Liechtenstein Life Assurance AG / Liechtenstein Life wächst im neunten ...

Liechtenstein Life wächst im neunten Jahr in Folge / Jahresbilanz 2025 Schaan, Liechtenstein (ots) - - Umfangreiches Fondsuniversum als Stabilitätsanker gegen Marktturbulenzen. - Prämienwachstum in Deutschland um 45 Prozent. - Steigerung der Assets under Management um 31 Prozent. Die Liechtenstein Life Assurance AG, Spezialistin für fondsbasierte Vermögens- und Vorsorgelösungen, setzt ihren Wachstumskurs in ihren Kernmärkten Schweiz und Deutschland weiter fort. Der Versicherer legte in beiden Ländern im neunten Jahr in Folge zu und erzielte teils signifikante Zugewinne bei nahezu allen relevanten Kennzahlen. Die Bilanzsumme stieg im vergangenen Jahr um 28,8 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Die eingezahlten Bruttobeiträge wuchsen um über 23 Prozent von 352,2 Millionen Euro auf rund 435,6 Millionen Euro. Das Annual Premium Equivalent (APE) stieg 2025 auf rund 297,5 Millionen Euro (Zuwachs um 12 Prozent). Die Summe der Einmalbeiträge betrug 153,5 Millionen Euro und nahm damit um rund 59,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Bei den Assets under Management legte das Liechtensteiner Unternehmen um rund 31 Prozent von 1,2 Milliarden Euro auf rund 1,6 Milliarden Euro zu und erzielte im Vorjahresvergleich ein Gewinnwachstum von fast 4 Prozent auf 15,2 Millionen Euro. Umfangreiches Fondsuniversum sichert verlässliche Vermögensbildung Trotz vielfältiger Herausforderungen an den internationalen Finanzmärkten konnte Liechtenstein Life im Jahr 2025 ihren Wachstumskurs unvermindert fortsetzen. In Deutschland, wo der Versicherer seit 2015 aktiv ist, stieg das Gesamtvolumen laufender Beiträge und Einmalbeiträge um 54,3 Millionen Euro auf 174,8 Millionen Euro, was einem Zugewinn von rund 45,1 Prozent entspricht. Mit dem aktuellen Portfolio an fondsbasierten Vorsorge- und Vermögenslösungen konnte die Zahl der verwalteten Verträge in Deutschland um rund 4 Prozent auf 43.000 gesteigert werden. Als Stabilitätsanker gegen Volatilität erwies sich das umfangreiche Fondsuniversum mit rund 500 Fonds, das Kunden vielfältige Möglichkeiten zur Diversifikation und Portfolio-Steuerung eröffnet. Auf dem deutschen Markt bietet das Unternehmen die Rentenversicherung Liechtenstein Life Invest, den Wealth-Tarif Liechtenstein Life Wealth (Lebensversicherung) und seit März 2025 auch die Basisrente Liechtenstein Life Pension an. Der Tarif Liechtenstein Life Invest erzielte auch im Jahr 2025 Bestnoten für Portfolio-Qualität und Diversifizierungsmöglichkeiten, u. a. im Fondspolicenreport ETF/passiv des Beratungsunternehmens Smart Asset Management . Der Wealth-Tarif gehört in Deutschland zu den erfolgreichsten Produkten für effektiven Vermögensaufbau, kombiniert mit innovativen Möglichkeiten zur Nachlassgestaltung. Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life, erklärt: "Stabilität entsteht durch Klarheit. Deshalb setzen wir konsequent auf Transparenz und darauf, dass unsere Kunden und Partner jederzeit die Kontrolle über ihre Vorsorge- und Vermögensplanung behalten. Dass uns das auch 2025 unter anspruchsvollen Bedingungen gelungen ist, bestätigt unseren Weg und ist zugleich unser Maßstab für 2026." 2026 will der Versicherer seinen Wachstumskurs insbesondere in Deutschland mit investmentorientierten Vorsorge- und Versicherungslösungen weiter vorantreiben. Hierfür sollen Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausgebaut werden, um Kunden und Vermittlern zusätzliche Möglichkeiten für passgenaue Versicherungsportfolios, smartes Management per App und dynamische Anpassungen persönlicher Strategien zu bieten. Über Liechtenstein Life Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit rund 120 Mitarbeitende beschäftigt. Pressekontakt: Florian Semle Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung t: +49 177 43 75 115 m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/6256382 OTS: Liechtenstein Life Assurance AG