OTS: REWE Group / REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren ...

REWE Group und Genossenschaft Migros Zürich vereinbaren Übernahme von bis zu 40 Tegut-Märkten Köln (ots) - Die REWE Group und die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) haben gestern (15.04.) einen Vertrag über die mögliche Übernahme von insgesamt bis zu 40 Tegut-Märkten unterzeichnet: Der Großteil der Standorte soll in das Vertriebsnetz von REWE integriert werden, die übrigen Standorte sollen künftig von PENNY betrieben werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Durch die Integration der Tegut-Standorte nach Freigabe durch das Bundeskartellamt will die REWE Group die qualitativ hochwertige Nahversorgung in den Regionen stärken. Als einer der bedeutendsten Lebensmittelhändler verfügt die genossenschaftlich organisierte und tarifvertraglich gebundene REWE Group über eine beinahe 100-jährige Erfahrung in der Nahversorgung. Die übernommenen Märkte sollen im weiteren Verlauf modernisiert und an bewährte Sortiments- und Logistiksysteme der REWE Group angebunden werden. Kundinnen und Kunden der neuen REWE- und PENNY-Märkte profitieren dann von der gewohnten Warenverfügbarkeit, klareren Sortimenten, starkem Eigenmarkenportfolio und einem stabilen Preisniveau. Die Nähe zu regionalen Produzenten bliebe erhalten, ebenso die Versorgung mit Bio- und hochwertigen regionalen Produkten. Für viele Orte entstünde damit eine verbesserte Einkaufsinfrastruktur, die dauerhaft verlässlich bleiben soll. Allen Mitarbeitenden der betroffenen Tegut-Märkte würde ein Jobangebot unterbreitet. Peter Maly, Vorstand der REWE Group: "Wir wollen die Verantwortung für die Standorte und ihre Teams übernehmen. Das bedeutet für uns, die Arbeitsplätze genauso zu sichern wie die qualitativ hochwertige Nahversorgung. Damit können wir den Mitarbeitenden und den Märkten eine wirtschaftliche Perspektive geben. Für uns steht im Zentrum, tragfähige Standorte zu entwickeln sowie die Beschäftigten bei uns zu fördern und willkommen zu heißen." Stefan Görgens, Bereichsvorstand PENNY Deutschland ergänzt: "Sobald die Freigabe erteilt wird, modernisieren wir die neuen Märkte auf unser Markthallen-Konzept. Damit bieten wir unseren Kund:innen ein umfangreiches Frischeangebot sowie eine große Auswahl an attraktive Marken und Eigenmarken zu discount-günstigen Preisen." Die GMZ hat zahlreiche Gespräche mit potenziellen Erwerbern geführt. Die vereinbarte Übergabe an REWE und PENNY ist Ergebnis dieser Gespräche. Weitere Details zu den betroffenen Standorten können aufgrund laufender Verfahren und der Vertraulichkeit nicht genannt werden. Unmittelbar nach Unterzeichnung des Vertrags soll auch die Anmeldung beim Bundeskartellamt erfolgen, sodass das fusionskontrollrechtliche Prüfverfahren schnellstmöglich beginnen kann. Die geplante Übergabe der Standorte kann erst nach der entsprechenden Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgen. Anschließend würden die Parteien die strukturierte Überleitung der Standorte vorbereiten. Über die REWE Group Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, nahkauf sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale. Über REWE Mit einem Umsatz von 31,6 Mrd. Euro (2024), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Über PENNY PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland. Pressekontakt: Für Presse-Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6256359 OTS: REWE Group