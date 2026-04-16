PepsiCo hält trotz Krieg und Kosten an Prognose fest

16. Apr (Reuters) - ⁠Gestützt auf ein starkes erstes Quartal hält der US-Getränke- und Snack-Konzern PepsiCo trotz eines unsicheren Umfelds an seinen Jahreszielen fest. Der Konzern erwarte weiterhin ein ‌organisches Umsatzwachstum zwischen zwei und vier Prozent sowie einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie von ⁠vier bis ⁠sechs Prozent, wie PepsiCo am Donnerstag mitteilte. "Das makroökonomische Umfeld ist aufgrund der anhaltenden geopolitischen Konflikte unbeständiger und unsicherer geworden", schränkte Finanzvorstand Steve Schmitt mit Blick auf den Iran-Krieg und steigende Rohstoffkosten ‌allerdings ein.

Dank Preissenkungen für salzige Snacks ‌in den USA und einer stabilen Nachfrage nach Diätlimonaden schnitt PepsiCo im ersten Quartal besser ab als ⁠erwartet. Der Umsatz stieg um 8,5 Prozent auf 19,44 ‌Milliarden Dollar, der bereinigte ⁠Gewinn je Aktie lag mit 1,61 Dollar ebenfalls über den Prognosen. Das Unternehmen hatte die Preise für Marken wie Lay's und Doritos in ‌den USA gesenkt, ⁠was erstmals seit einem Jahr ⁠wieder zu einem Mengenwachstum in der nordamerikanischen Lebensmittelsparte führte. Zudem hat PepsiCo unter dem Druck des aktivistischen Investors Elliott Management ein Sparprogramm aufgelegt und Marken wie den Sportdrink Gatorade überarbeitet, um gesundheitsbewusstere Kunden anzusprechen.

(Bericht von Juveria Tabassum in Bagalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)