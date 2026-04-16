Preis für Opec-Öl deutlich gesunken

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 104,56 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,63 Dollar weniger als am Dienstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/la/nas