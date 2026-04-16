Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zum Spritsparen

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zum Spritsparen:

"Angesichts hoher Spritpreise flammt die Tempolimit-Debatte jetzt wieder auf. Doch schon heute ist niemand dazu gezwungen, das Gaspedal voll durchzutreten. Wer langsamer fahren will konnte und kann das jederzeit tun. Das spart nicht nur Sprit und damit Geld, sondern erfahrungsgemäß auch Nerven. Jeder hat es in der Hand beziehungsweise im Fuß, zumindest das Ausmaß der Spritpreis-Belastung für sich etwas zu reduzieren. Dafür braucht es kein Gesetz, sondern nur ein Stück weit Eigenverantwortung."/DP/jha

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