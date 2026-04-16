Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Koalitionsverhandlungen

dpa-AFX · Uhr
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg:

"Özdemir hatte Hagel und der CDU Augenhöhe versprochen. Nicht nur bei der Postenvergabe, auch in den Inhalten hält er dieses Versprechen ein. Offen bleibt, wie all die schönen Vorhaben finanziert werden sollen. Der Grundton der Vereinbarung ist ein anderer als noch vor fünf Jahren. Die Sicherung des Wirtschaftsstandorts steht zu Recht im Mittelpunkt, doch es fehlt die Verbindung zum Klimaschutz, der ebenso hochgehalten wird. Es ermangelt einer Richtungsangabe: Wohin soll es gehen? Die einen fantasieren wieder vom "hocheffizienten Verbrenner", die anderen wollen den ÖPNV ausbauen. An zu vielen Stellen entsteht der Eindruck: Zwei Parteien schreiben auf, was ihnen jeweils wichtig ist. "Du kriegst deins, und ich bekomme meins": Mit dieser Methode regierten Grüne und Schwarze zehn Jahre - satt und deshalb friedlich. Jetzt fehlt das Geld."/DP/jha

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