Regierung: EU-Genehmigung für Industriestrompreis Wende für viele Unternehmen

Brüssel/Berlin, 16. Apr (Reuters) - ⁠Energieintensive Firmen in Deutschland können bis einschließlich 2028 mit Einsparungen bei Strompreisen in Milliardenhöhe rechnen. Die Europäische Kommission genehmigte am Donnerstag die von der Bundesregierung beschlossenen staatlichen Beihilfen mit einem Volumen von 3,8 Milliarden Euro. Die Begrenzung des Preises auf fünf Cent pro Kilowattstunde solle den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützen und die Abwanderung ‌der Industrie verhindern, teilte die Brüsseler Behörde mit. Profitieren sollen Branchen, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass sie ihre Produktion in Länder mit geringeren oder fehlenden Umweltauflagen verlagern, wie etwa die Chemie-, ⁠Metall- oder Zementindustrie.

Wirtschaftsministerin ⁠Katherina Reiche (CDU) sprach von einem "großen Erfolg". Finanzminister Lars Klingbeil begrüßte die Genehmigung ebenso wie Umweltminister Carsten Schneider (beide SPD). "Die Genehmigung aus Brüssel ist der finale Durchbruch für eine aktive Industriepolitik in Deutschland", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch der Nachrichtenagentur Reuters.

Die deutschen Hilfen laufen vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028. Wenn der Großhandelsstrompreis beispielsweise im Durchschnitt im Jahr 2026 bei 8,75 Cent pro Kilowattstunde läge, würde der Staat einen ‌Entlastungsbetrag von 3,8 Cent für den geförderten Stromverbrauch übernehmen, rechnete Reiche ‌vor. 50 Prozent des jährlichen Stromverbrauches würden entlastet. Unternehmen können die Zahlungen jeweils nach Ablauf eines Jahres beantragen, wenn der tatsächliche Stromverbrauch und die durchschnittlichen Großhandelspreise feststehen. Der reduzierte Strompreis muss dabei mindestens 50 Euro pro Megawattstunde betragen. ⁠An die Subventionen sind zudem Bedingungen geknüpft: Die Empfänger müssen mindestens 50 Prozent der erhaltenen Hilfen in neue ‌oder modernisierte Anlagen investieren, um die Kosten des Stromsystems ⁠zu senken. Dabei darf der Einsatz fossiler Brennstoffe nicht erhöht werden.

Die Maßnahmen sind Teil des sogenannten Clean Industrial Deal der EU. Neben Deutschland genehmigte die Kommission auch ähnliche, aber deutlich kleinere Programme für Bulgarien im Umfang von 334 Millionen Euro sowie für Slowenien über 90 Millionen Euro.

Wirtschaftsministerin ‌Reiche sagte, dass die EU-Kommission auch erlaubt habe, die ⁠Förderung mit der Strompreiskompensation zu verbinden. "Der gleiche ⁠Stromverbrauch kann nicht doppelt gefördert werden, aber weitere Strommengen in einer Produktionsstätte, die nicht der Strompreiskompensation unterfallen, können nun vom Industriestrompreis Gebrauch machen", sagte die CDU-Politikerin. 9500 Unternehmen könnten davon profitieren. Ein Papierhersteller mit einem Stromverbrauch von 400 Gigawattstunden pro Jahr könne mit einem Entlastungsbeitrag von 8,2 Millionen Euro rechnen. Neu sei auch die Aufnahme von Chemieparks in die Förderung.

Miersch verwies darauf, dass die SPD-Fraktion den Industriestrompreis bereits im August 2023 gefordert habe. "Wir haben uns gegen massive Widerstände durchgesetzt, weil wir überzeugt sind, dass der Staat in Krisenzeiten die industrielle Substanz und damit hunderttausende Arbeitsplätze nicht dem Zufall überlassen darf", sagte er. ⁠Umweltminister Schneider betonte: "Mehr Strom einzusetzen ist die richtige Strategie für mehr Unabhängigkeit von teurem Öl und Gas."

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas Rinke;Redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)