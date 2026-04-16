Reiche sieht keinen Kerosinmangel in Deutschland

Berlin, ⁠16. Apr (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht keine Gefahr eines Kerosinmangels. Der Chef der Internationalen Energieagentur habe darauf aufmerksam gemacht, dass es in asiatischen Märkten ‌Knappheiten gebe, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. "Hier haben wir in Deutschland keinen Mangel an ⁠Kerosin", ⁠betonte Reiche. Auch bei der Freigabe der Ölreserve habe man Teilmengen an Kerosin freigegeben, die aber nicht in übermäßigem Maße nachgefragt worden seien. "Kerosin wird übrigens auch in deutschen Raffinerien produziert", ‌betonte sie. Deutschland sei nicht ‌nur von Importen von Kerosin abhängig.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Europäische Union (EU) einen Notfallplan gegen drohenden ⁠Kerosinmangel erstellt. Wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurf ‌des für den 22. ⁠April angekündigten Konzepts hervorgeht, sollen die Raffineriekapazitäten in Europa erfasst und deren volle Auslastung sichergestellt werden. Europäische Fluggesellschaften hatten vor Kerosinengpässen ‌binnen Wochen gewarnt, ⁠sollte die Versorgung aus dem ⁠Nahen Osten blockiert bleiben. Dies könnte den Reiseverkehr vor dem Sommer erheblich beeinträchtigen. Europa importiert nach Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) 30 Prozent seines Bedarfs an Flugbenzin. Rund 75 Prozent der Einfuhren stammen aus dem Nahen Osten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)