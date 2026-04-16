Rekordjagd geht weiter | Quartalsberichte solide | CTA und Technisch

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Die Wall Street knüpft an den Rekordlauf an: Nach neuen Allzeithochs im S&P 500 und Nasdaq legen die Futures am Donnerstag weiter leicht zu.

Treiber bleibt die Hoffnung auf Entspannung im Nahen Osten, nachdem Donald Trump ein mögliches Iran-Abkommen als greifbar beschrieben hat.

Damit hat der Markt die Kriegsverluste bereits komplett aufgeholt und setzt weiter auf Deeskalation statt Eskalation.

Mahner verweisen aber darauf, dass die Rally bislang vor allem von Tech getragen wird und breiter werden muss, um stabil zu bleiben.

Zusätzlichen Rückenwind liefert der Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken auf 207.000 und fallen damit besser aus als erwartet.



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