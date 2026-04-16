Rewe will aus Tegut-Zerschlagung bis zu 40 Filialen übernehmen

Düsseldorf, 16. ⁠Apr (Reuters) - Der Handelskonzern Rewe will bis zu 40 Filialen der Supermarktkette Tegut übernehmen. Das teilte das Kölner Unternehmen am Donnerstag mit. Der Großteil der von Rewe übernommenen Standorte soll ‌in das Vertriebsnetz von Rewe integriert, die übrigen sollen künftig von der Discount-Tochter Penny betrieben werden. Die Schweizer Eignerin ⁠Migros ⁠hatte im März den Rückzug aus dem deutschen Markt bekanntgegeben und den Verkauf von Tegut eingeleitet. Den größten Teil der Kette sicherte sich der Konkurrent Edeka. Tegut betrieb rund 300 Supermärkte und 40 "teo"-Minimärkte. Die Transaktionen stehen unter ‌dem Vorbehalt der Freigabe durch das ‌Bundeskartellamt.

Rewe will die übernommenen Märkte modernisieren und an die eigenen Sortiments- und Logistiksysteme anbinden. "Wir wollen die Verantwortung für die Standorte ⁠und ihre Teams übernehmen", sagte Rewe-Vorstand Peter Maly. Damit solle ‌den Mitarbeitenden und den Märkten ⁠eine wirtschaftliche Perspektive gegeben werden. Allen Beschäftigten der betroffenen Märkte solle ein Jobangebot unterbreitet werden. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.

Als Grund für den Rückzug hatte ‌Migros den harten Wettbewerb ⁠und rückläufige Umsätze in Deutschland ⁠genannt. Trotz bereits erfolgter Kostensenkungen sei Tegut mit seiner spezifischen Positionierung und vergleichsweise kleinen Größe langfristig wirtschaftlich nicht zukunftsfähig. "Die Entscheidung, Tegut zu veräußern, ist uns äußerst schwergefallen", sagte Migros-Geschäftsleiter, Patrik Pörtig, im März. Die Analyse habe jedoch gezeigt, dass eine Veräußerung die beste langfristige Perspektive für alle Beteiligten biete.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)