Eine Million Dollar?

So viel Substanz haben krasse Bitcoin-Kursziele

onvista · Uhr
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Der Bitcoin-Markt steht aktuell unter Druck: Seit Oktober 2025 befindet sich der Kurs im Bärenmarkt und hat zwischenzeitlich rund 50 Prozent verloren. Gleichzeitig halten sich hartnäckig Prognosen, die langfristig einen Bitcoin-Preis von einer Million Dollar oder mehr für möglich halten. Doch wie realistisch ist dieses Szenario wirklich?

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die fundamentalen Treiber hinter den ambitionierten Kurszielen und prüft, ob eine solche Bewertung aus heutiger Sicht plausibel erscheint. Dabei geht es nicht nur um historische Bitcoin-Zyklen, sondern vor allem um wirtschaftliche Entwicklungen, die den Markt langfristig beeinflussen.

Im Fokus steht die Frage, ob Bitcoin langfristig stark steigen kann oder eher moderat wächst. Dabei erklärt er, wie sich der Kurs im Vergleich zum Goldpreis entwickelt und welche Faktoren die Nachfrage beeinflussen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Bitcoin (USD)

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