Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause

Reuters · Uhr
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16. ⁠Apr (Reuters) - Israel und der Libanon haben sich ‌nach Angaben von US-Präsident Donald ⁠Trump ⁠auf eine zehntägige Feuerpause verständigt. Diese solle noch ‌am Donnerstag ‌beginnen, teilte Trump in seinem ⁠Online-Netzwerk Truth Social ‌mit.

(Büro ⁠Washington, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von ‌Thomas ⁠Seythal. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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