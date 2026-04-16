Trump: Israel und Libanon einigen sich auf Feuerpause
Washington, 16. Apr (Reuters) - Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine zehntägige Feuerpause verständigt. Die Waffenruhe solle noch am Donnerstag beginnen, teilte Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social mit. Er habe ausgezeichnete Gespräche mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, erklärte Trump weiter. Beide Staats- und Regierungschefs hätten sich darauf verständigt, zum Erreichen von Frieden zwischen ihren Ländern einen formellen zehntägigen Waffenstillstand zu beginnen. Dieser solle am Donnerstag um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit (23.00 Uhr MESZ) in Kraft treten. Trump erklärte zudem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten.
(Büro Washington, bearbeitet von Alexander Ratzredigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)