Washington, ⁠16. Apr (Reuters) - Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine ‌zehntägige Feuerpause verständigt. Die Waffenruhe solle noch am Donnerstag beginnen, teilte ⁠Trump ⁠in seinem Online-Netzwerk Truth Social mit. Er habe ausgezeichnete Gespräche mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen ‌Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, ‌erklärte Trump weiter. Beide Staats- und Regierungschefs hätten sich darauf verständigt, ⁠zum Erreichen von Frieden zwischen ‌ihren Ländern einen ⁠formellen zehntägigen Waffenstillstand zu beginnen. Dieser solle am Donnerstag um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit (23.00 Uhr MESZ) ‌in ⁠Kraft treten. Trump erklärte ⁠zudem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten.

(Büro Washington, bearbeitet von Alexander Ratzredigiert von ⁠Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)