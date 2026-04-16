Washington, 16. Apr (Reuters) - Israel ⁠und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf eine zehntägige Feuerpause verständigt. Die Waffenruhe solle noch am Donnerstag beginnen, teilte Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social mit. Er habe ausgezeichnete Gespräche mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, erklärte Trump weiter. Beide Staats- und Regierungschefs hätten sich darauf verständigt, zum Erreichen von Frieden zwischen ihren Ländern einen formellen zehntägigen Waffenstillstand zu beginnen. Dieser solle um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit (23.00 Uhr ‌MESZ) in Kraft treten.

Trump erklärte zudem, er habe Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angewiesen, gemeinsam mit Israel und dem Libanon an einer dauerhaften Friedenslösung zu arbeiten. Er werde Aoun und Netanjahu ins Weiße Haus einladen, um gehaltvolle Gespräche zu führen. Ein israelischer Sicherheitsvertreter erklärte allerdings, ⁠das Militär beabsichtige nicht, ⁠sich während der Feuerpause aus dem Südlibanon zurückzuziehen. Das israelische Sicherheitskabinett kam einem Insider zufolge nach Trumps Ankündigung zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Entscheidend dürfte dabei sein, wie die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah im Libanon auf die Vereinbarung reagieren wird. Die libanesische Regierung kontrolliert die Miliz nicht. Ein Hisbollah-Abgeordneter im Parlament, Hassan Fadlallah, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Irans Botschafter in Beirut habe die Hisbollah darüber informiert, dass bereits heute Abend ein einwöchiger Waffenstillstand beginnen könnte. Der mögliche Waffenstillstand sei das Ergebnis iranischer diplomatischer Bemühungen. Auf die Frage, ob sich die Hisbollah an eine Waffenruhe halten ‌werde, sagte Fadlallah, alles hänge davon ab, ob Israel sich dazu verpflichte, sämtliche Formen von ‌Feindseligkeiten einzustellen.

"ES GIBT MEHR HOFFNUNG"

Auch bei den Bemühungen um eine Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran gab es Insidern zufolge Fortschritte. Nach mehr als der Hälfte einer zweiwöchigen Waffenruhe gebe es weiterhin große Meinungsverschiedenheiten, sagte ein hochrangiger iranischer Vertreter. Ein Besuch des pakistanischen Armeechefs, Feldmarschall Asim Munir, in Teheran am Mittwoch habe ⁠jedoch dazu beigetragen, die Differenzen in einigen Bereichen zu verringern.

"Es gibt mehr Hoffnung auf eine Verlängerung der Feuerpause und eine zweite Gesprächsrunde", sagte der Insider ‌der Nachrichtenagentur Reuters. Grundlegende Uneinigkeit herrsche jedoch weiterhin in der Frage des iranischen ⁠Atomprogramms. Der Umgang mit dem hochangereicherten iranischen Uran und die Dauer der nuklearen Einschränkungen für die Islamische Republik zählten zu den umstrittensten Themen, für die noch keine Lösung gefunden worden sei. Ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums erklärte, ein Termin für eine zweite Verhandlungsrunde stehe noch nicht fest. Pakistan hatte am vergangenen Wochenende die ersten Friedensgespräche ausgerichtet.

Die diplomatischen Bemühungen in der Region sind eng miteinander verwoben. Pakistan ‌bezeichnete Frieden im Libanon als unerlässlich für die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Auch ⁠der Iran pocht darauf, dass der Libanon in ein Abkommen ⁠einbezogen wird. Die USA und Israel haben dies bislang zurückgewiesen. Sie betrachten das Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon nicht als Teil der am 8. April vereinbarten Waffenruhe. Dennoch trafen sich am Dienstag die Botschafter Israels und des Libanon zu seltenen Gesprächen in Washington. Die Hisbollah verurteilte das Treffen und erklärte, es vertiefe die Spaltung der Libanesen.

Die libanesische Regierung liegt mit der Hisbollah im Streit über deren Entscheidung, in den Krieg einzutreten. Beirut hatte die militärischen Aktivitäten der Miliz am 2. März verboten, kann dies aber nicht wirklich umsetzen. Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit einem Überraschungsangriff den Krieg gegen den Iran begonnen. Die Hisbollah fing daraufhin zur Unterstützung Teherans an, Raketen auf Israel abzufeuern, was eine israelische Offensive im Libanon nach sich zog.

Bei dem jüngsten Krieg im Libanon sind bislang mehr als 2000 Menschen getötet worden, 1,2 ⁠Millionen sind den libanesischen Behörden zufolge aus ihrer Heimat vertrieben worden. Bei Angriffen der Hisbollah sind israelischen Angaben zufolge seit dem 2. März zwei israelische Zivilisten getötet worden, bei dem Einsatz im Libanon sind demnach 13 Soldaten ums Leben gekommen.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)