Trump stellt baldige Einigung mit Iran in Aussicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der erfolglosen ersten Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts rechnet US-Präsident Donald Trump mit einer baldigen Einigung. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern.

Im Falle einer Einigung erwägt Trump, selbst zur Vertragsunterzeichnung in die pakistanische Hauptstadt Islamabad zu reisen, wo Delegationen beider Länder am vergangenen Wochenende zu einer ersten Verhandlungsrunde zusammengekommen waren. Ein Ergebnis wurde dabei allerdings nicht erzielt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte unterdessen, Trump habe ihm versichert, er sei entschlossen, die Seeblockade gegen den Iran aufrechtzuerhalten und die nuklearen Fähigkeiten Teherans abzubauen. Dies und eine friedliche Einigung mit dem Libanon könnten Israels Sicherheitslage in der Region in den kommenden Jahren grundlegend verändern, sagte er./dde/DP/he