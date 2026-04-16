Trump verkündet zehntägige Waffenruhe im Libanon
dpa-AFX · Uhr
BEIRUT/WASHINGTON (dpa-AFX) - Mehr als sechs Wochen nach Beginn der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz hat US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe im Libanon verkündet. Die zehntägige Feuerpause solle um Mitternacht (Ortszeit) beginnen, schrieb er nach Gesprächen mit dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun und mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf seiner Plattform Truth Social./arj/DP/stw
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