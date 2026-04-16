Ukraine-Unterstützer: Krieg darf wegen Nahost nicht in Vergessenheit geraten

Washington, 16. ⁠Apr (Reuters) - 15 Geberländer haben davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine wegen des aufgeflammten Nahost-Konflikts in Vergessenheit gerät. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Donnerstag in Washington, Europa ‌brauche bei der Finanzierung der Ukraine Hilfe von weiteren Staaten. Er sei glücklich über den Ausgang der Parlamentswahl ⁠in ⁠Ungarn. Das osteuropäische Land hatte immer wieder einen 90 Milliarden Euro schweren Kredit zugunsten der von Russland angegriffenen Ukraine blockiert. "Das wird den Prozess in der EU mit dem 90-Milliarden-Kredit beschleunigen."

Das Ukraine-Treffen findet am Rande der Frühjahrestagung ‌des Internationalen Währungsfonds in Washington statt. ‌Die USA nahmen auch teil, wie bereits am Mittwoch, aber nicht mit Finanzminister Scott Bessent. Der Nahost-Konflikt hatte zuletzt ⁠Aufmerksamkeit von der Ukraine Richtung Iran verschoben. Russland profitiere ‌von den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen ⁠seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran, so Klingbeil. "Russland ist der Gewinner der Situation." Dies sei nicht gut.

Die US-Regierung von Präsident Donald ‌Trump hatte mehrfach angedroht, ⁠ihre Unterstützung für die Ukraine ⁠zurückzufahren. Norwegens Finanzminister Jens Stoltenberg sagte, die USA hätten zuletzt Geheimdiensterkenntnisse geteilt, was wichtig sei. Außerdem habe es logistische Unterstützung gegeben. Die USA wollten auch Waffen an die Ukraine verkaufen. Die Finanzierung der Ukraine trage mittlerweile aber fast ausschließlich Europa zusammen mit Japan und einigen anderen Staaten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)