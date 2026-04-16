Wall Street

US-Markt-Kurse stabil – Abbott Laboratories unter Druck

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:
Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Nach einem starken Börsentag vor allem für Technologieaktien dürften die US-Börsen am Donnerstag mit stabilen Kursen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent höher bei 48.557 Punkten. Der am Vortag starke Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,2 Prozent fester erwartet bei 26.255 Zählern.

Gesucht waren im vorbörslichen Handel Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung, Erforschung oder Anwendung von Quanten-Computing tätig sind. So legten Infleqtion , D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantum Computing zwischen 5 und 8 Prozent zu. Auslöser war die Vorstellung neuer KI-Modelle für das sogenannte Quanten-Computing durch den Chip-Giganten Nvidia . Hierbei geht es um die Beschleunigung von Rechenprozessen.

Vor Börsenbeginn legten weitere Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. Der Pharmariese Abbott Laboratories reduzierte nach dem ersten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Das brockte dem Kurs vorbörslich ein Minus von 3,5 Prozent ein.

Der Getränkehersteller Pepsico hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet. Das verhalf den Aktien im vorbörslichen Handel zu einem Plus von einem Prozent.

Der Großversicherer Travelers hat im ersten Quartal weniger Versicherungsbeiträge gebucht als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltene Aktie verlor daraufhin knapp ein Prozent.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Abbott Laboratories
Dow
Quantum
Quantum Computing
IG Group Holdings
Nvidia
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
D-Wave Quantum
PepsiCo
Rigetti Computing
Infleqtion Inc.
Travelers

Das könnte dich auch interessieren

Kurse erholen sich weiter
Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektorheute, 09:16 Uhr · dpa-AFX
Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"heute, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitgestern, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News