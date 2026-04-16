Washington, ⁠16. Apr (Reuters) - Bei einem erneuten Angriff auf ein Boot mutmaßlicher Drogenschmuggler hat das US-Militär nach eigenen Angaben im Ostpazifik drei Menschen getötet. ‌Das für Mittel- und Südamerika zuständige US-Militärkommando Southern Command teilte am Mittwoch mit, bei den ⁠Toten ⁠handele es sich um "Narko-Terroristen". Das Boot habe zu nicht näher bezeichneten "terroristischen Organisationen" gehört. Geheimdienstinformationen hätten bestätigt, dass das Schiff auf bekannten Routen für den Drogenhandel unterwegs gewesen ‌sei, hieß es in einer ‌Erklärung auf der Online-Plattform X. Das US-Militär hat in den vergangenen Monaten mehrfach Boote nahe ⁠der lateinamerikanischen Küste attackiert, die zum Drogenschmuggel genutzt ‌worden sein sollen. Erst ⁠am Dienstag hatte es mitgeteilt, bei einem ähnlichen Angriff vier Menschen getötet zu haben. Bei einem weiteren Einsatz am ‌Montag kamen demnach ⁠zwei Menschen ums Leben. Seit ⁠September wurden bei solchen Angriffen mehr als 170 Menschen getötet. Experten und Menschenrechtsorganisationen stellen die Rechtmäßigkeit der Angriffe infrage. Human Rights Watch sprach von "ungesetzlichen außergerichtlichen Tötungen".

(Bericht von Kanishka Singh, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)