Viele Tote nach russischen Angriffen auf Hafenstadt Odessa

dpa-AFX · Uhr
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ODESSA (dpa-AFX) - Bei massiven russischen Angriffen sind in der ukrainischen Hafenstadt Odessa mindestens acht Menschen getötet worden. 16 Menschen seien verletzt worden, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Moskau habe in mehreren Wellen mit Raketen und Drohnen angegriffen. Auch Infrastruktureinrichtungen und Gebäude seien beschädigt worden. Russland hat die Ukraine in der Nacht massiv mit Angriffen überzogen. In Kiew und Dnipro kamen nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb

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