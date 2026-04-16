Weiterer Streik-Tag bei Lufthansa - erneut Ausfälle am BER

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch heute zu Ausfällen am Hauptstadtflughafen BER. Rund 20 Starts und ebenso viele Ankünfte wurden gestrichen, wie aus den Fluginformationen auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Außerdem fallen demnach rund die Hälfte der Verbindungen der Lufthansa-Tochter Eurowings aus.

Anfang der Woche hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und der Tochter Cityline für Donnerstag und Freitag angekündigt. Der Ferienflieger Eurowings soll zudem heute bestreikt werden. Erst am Montag und Dienstag waren die Piloten in den Ausstand getreten. Zudem hat die Gewerkschaft Ufo für Mittwoch und heute rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Ausstand aufgerufen./sak/DP/stk

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