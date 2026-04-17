AKTIEN IM FOKUS: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem weiterhin recht positiven Umfeld haben am Freitag Aktien aus dem Software- und Internetbereich spürbar angezogen. Sie profitierten von der jüngsten deutlichen Markterholung der Technologiewerte in den USA, die zuletzt in der wieder aufgenommenen Rekordjagd der Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 gemündet hat.
Damit zogen SAP an der Spitze des deutschen Leitindex Dax um mehr als drei Prozent an. Im Index der mittelgroßen Werte MDax schnellten Nemetschek , Teamviewer und Ionos zwischen gut fünf und fast sechs Prozent nach oben.
Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzukommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet./la/nas
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