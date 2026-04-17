ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 9 Euro - 'Underweight'

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

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