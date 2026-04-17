ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Aurubis-Ziel auf 168 Euro - 'Hold'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 153 auf 168 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte im zweiten Geschäftsquartal unter anderem von höheren Metallpreisen profitiert haben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die günstige Entwicklung bei Schwefelsäure und Schrott größtenteils erst im kommenden Jahr bemerkbar machen dürfte, könne bereits im zweiten Halbjahr eine Verbesserung für Aurubis spürbar sein./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

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