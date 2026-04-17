ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Netflix auf 128 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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