ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 118 Dollar - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positiver Blick auf den Streaming-Riesen habe sich nicht geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Enttäuschung einiger Börsianer, dass Netflix seine Jahresziele nicht erhöht habe, könne er aber verstehen. Eine mögliche Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT

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