Anwalt: Myanmar verkürzt Haftstrafe der Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi

17. Apr (Reuters) - ⁠Myanmar hat die Haftstrafe von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi reduziert. Die Strafe sei im Rahmen einer größeren Amnestie um ein Sechstel verkürzt worden, sagte Suu Kyis Anwalt am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es bleibe jedoch unklar, ob die 80-Jährige den Rest ihrer Strafe im Hausarrest verbüßen könne. ‌Die frühere De-facto-Regierungschefin war 2021 insgesamt zu 27 Jahren Haft wegen einer Reihe von Vorwürfen verurteilt worden, die ihre Anhänger als politisch motiviert bezeichnen. Eine Stellungnahme der Regierung ⁠lag zunächst nicht ⁠vor. Staatsmedien berichteten, dass im Zuge der Amnestie mehr als 4300 Häftlinge freikommen. Darunter sei auch der mit Suu Kyi verbündete Ex-Präsident Win Myint.

Der heutige Präsident Min Aung Hlaing hatte 2021 einen Militärputsch gegen die demokratisch gewählte Regierung unter Suu Kyi angeführt. Seitdem wird das südostasiatische Land von einem Bürgerkrieg erschüttert, in dem Zehntausende Menschen getötet und Millionen weitere ‌vertrieben wurden. Am 3. April wurde Min Aung Hlaing ‌vom Parlament zum Präsidenten bestimmt.

Dies folgte auf eine Wahl zur Jahreswende, die die militärnahe Partei USDP mit großer Mehrheit gewann. Die UN und westliche Staaten hatten die erste Abstimmung seit dem Putsch als ⁠Farce verurteilt, mit der die Militärherrschaft unter dem Deckmantel einer Scheindemokratie fortgesetzt werden solle.

SOHN SUU ‌KYIS SCHLUG WEGEN GESUNDHEIT SEINER MUTTER ALARM

Die Vorwürfe ⁠gegen Suu Kyi reichen von Anstiftung zum Aufruhr, über Korruption und Wahlbetrug bis hin zu Verrat von Staatsgeheimnissen. Suu Kyi weist alles zurück. Ihr Lager sieht die Urteile als Mittel, um die international bekannte Politikerin von der Macht fernzuhalten. Ein ‌Sohn Suu Kyis hatte Anfang September wegen ⁠des Gesundheitszustands die sofortige Freilassung seiner Mutter ⁠gefordert. Suu Kyi leide unter zunehmenden Herzproblemen und benötige dringend ärztliche Hilfe.

Präsident Min Aung Hlaing hatte bei seiner Amtseinführung unlängst erklärt, Frieden, Stabilität und Versöhnung hätten für ihn Priorität. Im Zuge der Amnestie sollen insgesamt 4335 Inhaftierte freikommen, berichtete das Staatsfernsehen MRTV. Darunter seien 179 Ausländer, die abgeschoben werden sollen. Zudem würden Todesstrafen in lebenslange Haft und lebenslange Strafen in 40 Jahre Gefängnis umgewandelt. Es ist die dritte Amnestie in Myanmar innerhalb von sechs Monaten. Üblicherweise erlässt die Führung am Unabhängigkeitstag im Januar und zum Neujahrsfest ⁠im April derartige Begnadigungen.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Alexandra Falk und Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)