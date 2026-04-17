Audi und SAIC weiten Zusammenarbeit in China aus

Peking, ⁠17. Apr (Reuters) - Die Volkswagen-Tochter Audi und der chinesische Autobauer SAIC weiten ihre Zusammenarbeit in der Volksrepublik aus. Die beiden Unternehmen kündigten ‌am Freitag an, insbesondere bei der Entwicklung stärker zu kooperieren. So sollten in ⁠den kommenden ⁠Jahren vier gemeinsam entwickelte Fahrzeuge auf den Markt kommen. Zudem solle ein gemeinsames Innovations- und Technologiezentrum in Shanghai gebaut werden.

Audi und SAIC hatten sich 2024 ‌auf eine weitreichende Zusammenarbeit geeinigt. ‌Im vergangenen Jahr wurde ein erstes gemeinsam entwickeltes Auto auf den Markt gebracht, von ⁠dem bislang etwa 10.000 Fahrzeuge verkauft wurden. ‌Ein zweites Modell ⁠steht in den Startlöchern. Audi verspricht sich von der Kooperation, zum einen neue Kundengruppen zu erschließen, zum anderen ‌das bislang schwächelnde ⁠Geschäft mit Elektroautos in ⁠China in Schwung zu bekommen. Im ersten Quartal machte das gemeinsame Modell den Großteil der E-Autoverkäufe von Audi in der Volksrepublik aus.

(Bericht von Park Ju Min, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)