Drei Fragen an Bernecker 17.04.2026

Bleiben Ölaktien stark? Was fehlt Bitcoin?

onvista · Uhr
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Quelle: Bernecker

Bleiben Öl-Aktien auch langfristig Gewinner?

Öl-Aktien bleiben so lange als Investment attraktiv, wie der Ölpreis und die geförderte Menge dies am Weltmarkt hergeben. Preisschwankungen gehören dazu. Die gegenwärtig explodierten Ölpreise werden sich wieder auf dem normalen Niveau einpendeln, wobei die Preisspanne in OPEC-Kreisen in Wien etwas höher gesehen wird als bisher.

Zurzeit gelten Ölpreise (beide Sorten) zwischen 70 und 77 Dollar pro Barrel als angestrebte Richtlinie. Mehr ist im Moment nicht erkennbar.

Was fehlt dem Bitcoin für den Sprung über 75.000 Dollar?

Für den Sprung über 75.000 Dollar fehlt Bitcoin das Geld. Das Volumen des ganzen Marktes für Bitcoin liegt aktuell im Bereich von 1,5 Billonen Dollar. Das Interesse hat deutlich nachgelassen. Bitcoin hat keinen ökonomischen und auch keinen rechnerischen Wert, aber eine hinreichend interessante Kombination von Algorithmen als Ausgangsbasis.

Damit hängt Bitcoins Zukunft davon ab, wer weiterhin daran glaubt. Am Ende entscheidet für jedes Investment in der Welt der tatsächliche Wert. Ende also offen.

Was halten Sie vom Drohnen-Vorstoß bei Heidelberger Druck?

Heidelberger Druck ist immer noch einer der Weltmeister in der Offset-Drucktechnik, doch dieser Markt stagniert auf hohem Niveau und Heidelberger Druck sucht seit Jahren eine Alternative oder Ergänzung zum bisherigen Programm. Die Erweiterung der Produktion in Richtung Drohnen ist deshalb nachvollziehbar.

Dafür sprechen auch die sehr hohe Qualität der Mitarbeiter und des Equipments. Wenn die Finanzierung stimmt, ist dies ein sehr gutes zweites Standbein für die Zukunft. Der sehr niedrige Marktwert lässt sogar eine Verdopplung des Kurses zu. Im gleichen Umfang, wie die Produktion aufgebaut wird.

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