Bundespresseball mit Steinmeier in Berlin

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Rund 2.300 Politiker, Journalisten, Medienmanager und Wirtschaftsvertreter treffen sich am Freitagabend (18.00 Uhr) im Berliner Hotel Adlon zum 73. Bundespresseball. Eröffnet wird der Ball wie in den vergangenen Jahren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Vermisst wird hingegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der bislang nicht zusagte - vor seiner Zeit als Bundeskanzler kam er immer gern.

Der Abend in dem Hotel am Brandenburger Tor steht unter dem Motto: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken." Angesichts der Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte sei dieses Thema aktueller denn je, teilte die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadt-Journalisten, als Veranstalter mit.

Der Bundespresseball, der schon zu Zeiten des Regierungssitzes in Bonn beliebt war, bietet diverse Tanzflächen, Bars und Buffets. Abendkleid und Smoking sind Pflicht - auch wenn sich keineswegs alle Besucher daran halten./rab/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Hoffnung auf Deeskalation bleibt bestehen
USA und Iran prüfen neue Verhandlungengestern, 10:47 Uhr · dpa-AFX
USA und Iran prüfen neue Verhandlungen
Iran-Krieg
Hegseth droht Iran: 'Trefft eine weise Entscheidung'gestern, 12:54 Uhr · dpa-AFX
Hegseth droht Iran: 'Trefft eine weise Entscheidung'
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News