Taipeh, 17. ⁠Apr (Reuters) - In einem ungewöhnlichen Schritt äußert sich China zu seinen regelmäßigen Militärmanövern um Taiwan. Diese Übungen seien völlig gerechtfertigt und dienten der Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität, sagte der Sprecher des ‌chinesischen Verteidigungsministeriums, Zhang Xiaogang, am Freitag. Schuld an Konflikten habe allein die Führung in Taipeh. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) schüre Kriegsangst ⁠und heize ⁠Spannungen in der Straße von Taiwan an. China schickt fast täglich Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Staatsgebiet - eine Position, die der Ministeriumssprecher vor der Presse erneut unterstrich.

Taiwans Präsident Lai Ching-te hatte ‌am Freitag kurz zuvor bei einem Besuch ‌eines Militärstützpunktes im Süden der Insel erklärt, wahrer Frieden könne nur durch Stärke und Abschreckung erreicht werden. Er forderte das von der Opposition ⁠dominierte Parlament erneut auf, sein blockiertes Sonderbudget für Verteidigung in Höhe ‌von 40 Milliarden Dollar freizugeben. ⁠Man müsse kampfbereit sein, um Kämpfe zu vermeiden. Die Regierung in Peking lehnt Gespräche mit Lai ab und bezeichnet ihn als Separatisten.

Die USA als wichtigster Waffenlieferant Taiwans unterstützen Lais ‌Vorstoß für höhere Verteidigungsausgaben. China ⁠fordert die Regierung in Washington ⁠immer wieder auf, ihre Waffenverkäufe an Taiwan einzustellen. Ministeriumssprecher Zhang warf Lai vor, das Geld der taiwanischen Bevölkerung zu nutzen, um sich bei den USA anzubiedern. Mit Blick auf die Regierung in Washington fügte er hinzu: "Worum es ihnen wirklich geht, ist, noch mehr Geld zu verdienen, und sie schrecken nicht davor zurück, aus Kriegen Profit zu schlagen."

(Reuters-Büro Peking, geschrieben von Elke ⁠Ahlswede, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)