Dax bewegt sich kaum nach starker Woche

Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke lassen es die Anleger am Freitag langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte tiefer auf 24.145 Punkte. Er steuert mit einem Wochenplus von 1,4 Prozent auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu.

Trotz der Erholung um mehr als acht Prozent seit Ende März liegt der Dax noch rund viereinhalb Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs. Neue Störfeuer aus dem Iran-Konflikt bleiben vor dem Wochenende aus, und so gibt es nach wie vor kein Anzeichen, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen", schrieb am Morgen der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse mancher US-Indizes auf neue Höchststände getrieben.

US-Börsen schließen im Plus

Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Wieder höhere Ölpreise waren letztlich keine große Belastung. Zum Iran äußerte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich. Zum Börsenende gewann der technologielastige Nasdaq 100 rund 0,5 Prozent auf 26.333 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um etwa 0,3 Prozent auf 7.041 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinaufgeschraubt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Donnerstag mit einem Plus von rund 0,2 Prozent auf 48.579 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.579 + 0,24 Prozent S&P 500 7.041 + 0,26 Prozent Nasdaq 26.333 + 0,49 Prozent

Im Iran-Konflikt rechnet US-Präsident Trump mit einer baldigen Einigung. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er vor seinem Abflug nach Las Vegas zu Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er auch die noch bis kommenden Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern.

Asiens Märkte verzeichnen Verluste

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag nach den vergangenen Tagen mit Gewinnen etwas nachgegeben. So verlor der japanische Nikkei-Index für 225 führende Werte im späten Handel knapp ein Prozent auf 58.950 Punkte, nachdem er am Donnerstag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war. Nach einer Woche im Plus liegt der Nikkei jetzt wieder auf dem Niveau von Ende Februar, also bevor der Iran-Krieg begonnen hatte. Im März war der Index zeitweise fast auf 50.000 Punkte zurückgefallen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um rund 1,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen verlor um 0,3 Prozent an Wert.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.925 - 1,02 Prozent Hang Seng 26.065 - 1,25 Prozent CSI 300 4.723 - 0,27 Prozent

Anleihen

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,14 - 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,03 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4.32 + 0,01 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 98,09 USD - 1,30 Dollar WTI 93,32 USD - 1,37 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 118 (120) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 128 (134) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 110 (115) USD - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 93 (94) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERNSTEIN NIMMT CIRSA MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 19,30 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 340 (350) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 415 (440) PENCE - 'OUTPERFORM'

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(mit Material von dpa-AFX)