Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Freitag nahezu stagniert. Im frühen Handel stand bei 24.152 Punkten ein minimales Minus zu Buche.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt." Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise noch keine Entspannung in der Region signalisierten.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten verlor 0,1 Prozent auf 30.912 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es minimal nach oben.

Uber-Einstieg treibt Delivery Hero weiter an

Die Aktie von Delivery Hero knüpfte am Freitagmorgen an ihre jüngste Erholungsrally an. Frischen Rückenwind bringt die Nachricht, dass der US-Fahrdienstleister Uber ein 4,5 Prozent großes Aktienpaket übernimmt, dass der Großaktionär Prosus kartellrechtlich bedingt verkaufen muss.

In den ersten Handelsminuten notierte die Aktie rund drei Prozent im Plus. Die jüngste Rally der Papiere geht damit in die Fortsetzung: In den vergangenen drei Tagen waren sie schon in der Summe um 18 Prozent gestiegen.

Die Unsicherheit darüber, was nach der Übernahme des Konkurrenten Just Eat Takeaway durch Prosus mit den Anteilen des Aktionärs passiert, ist schon längere Zeit bei Anlegern und Analysten ein kritisches Thema. Investoren drängen bei Delivery Hero angesichts schwacher Kursentwicklung außerdem auf strategische Entscheidungen. Im März war der Kurs mit 14,80 Euro auf einem Rekordtief angekommen.

Drägerwerk-Aktie gibt trotz starker Zahlen nach

Auch Drägerwerk rückte in den Fokus. Der Medizintechnik-Konzern startete mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr, der Umsatz lag Händlern zufolge leicht über den Erwartungen. Dennoch verloren die Aktien in den ersten Handelsminuten rund 0,7 Prozent.

(Mit Material von dpa-afx)

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