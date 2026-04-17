Debatte um Hormus-Einsatz – Marine warnt vor Überlastung

Berlin, 17. ⁠Apr (Reuters) - Die deutsche Marine hat angesichts der Debatte um einen Einsatz in der Straße von Hormus vor einer Überlastung gewarnt. "Wir haben die kleinste Marine aller Zeiten, aber eine Masse an Aufgaben", sagte Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack der "WirtschaftsWoche" ‌in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Mit Blick auf die Bedrohung durch Russland dürfe der Fokus nicht verengt werden. "Die Welt mag gerade in den ⁠Nahen Osten ⁠schauen: Wir erleben aber auch einen Anstieg an Aktivitäten an der Nord- und Ostflanke, denen wir begegnen müssen", erklärte Kaack. Er verwies dabei auf eine Zunahme von U-Boot-Einsätzen, Flugraumverletzungen und Sabotageakten an Pipelines und Unterseekabeln.

"Die richtigen Kämpfe zu wählen und dann zu führen, das ist und ‌bleibt unsere Herausforderung. Denn alles, was wir haben, ‌ist im Einsatz", betonte der Vizeadmiral. Hintergrund seiner Warnung sind Überlegungen der Bundesregierung, die Marine im Fall eines dauerhaften Waffenstillstands im Iran-Krieg mit Minensuchern an der ⁠Sicherung der Meerenge zu beteiligen, durch die normalerweise rund ein Fünftel des ‌weltweiten Ölbedarfs transportiert wird. Bundeskanzler Friedrich ⁠Merz (CDU) nimmt deswegen an diesem Freitag an einer internationalen Konferenz in Paris teil. Als Voraussetzungen für einen solchen Einsatz gelten eine Beteiligung der USA, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, eine dauerhafte Waffenruhe sowie ‌eine Billigung des Bundestags.

Die Warnung des ⁠Marine-Chefs fällt zudem in eine Zeit, ⁠in der die Bundeswehr mit Verzögerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten kämpft. So steht das milliardenschwere Vorhaben für sechs Fregatten der Klasse F126 auf der Kippe. Diese sind für die U-Boot-Jagd vorgesehen, eine Fähigkeit, die Kaack als "Nato-Forderung" bezeichnete. "Ich habe immer gesagt, dass wir Stahl auf dem Wasser brauchen - und zwar schnell", sagte er. Das Projekt für das ebenfalls benötigte neue Flugabwehr-Kampfschiff F127 laufe hingegen und liege in der Zeit, erklärte ⁠der Inspekteur.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)