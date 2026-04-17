Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 125,35 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 3,03 Prozent.

Der Anstieg der Renditen am Vorabend hat sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem die Ölpreise wieder in Richtung 100 US-Dollar gestiegen waren, hatten Inflationssorgen die Renditen zeitweise angetrieben. Kurz vor dem Wochenende zeigte sich an den Finanzmärkten aber wieder eine vorsichtige Zuversicht, dass der Iran-Krieg möglicherweise ein Ende finden könnte.

US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einen dauerhaften Waffenstillstand münden könnten. Die derzeitige Waffenruhe zwischen den USA und Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite läuft am 22. April aus. Generell erkennen Analysten der Dekabank aber weiter eine "erhebliche Unsicherheit" an den Finanzmärkten mit Blick auf die weitere Entwicklung im Nahen Osten.

Beim Handel mit Staatsanleihen bleibt der Iran-Krieg ein bestimmender Faktor, der für Unsicherheit sorgt und vergleichsweise sichere Bundesanleihen stützt. Von Konjunkturdaten sind dagegen im weiteren Handelsverlauf kaum Impulse zu erwarten. In der Eurozone und in den USA stehen vor dem Wochenende keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf dem Programm./jkr/nas