Die Zeichen stehen immer klarer auf Ausbruch
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Die Zeichen stehen immer klarer auf Ausbruch
Vor gut zwei Wochen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 01. April) haben wir an dieser Stelle auf die zunehmend konstruktive Ausgangslage bei BASF hingewiesen. Für den Abschluss einer großen Bodenbildung fehlte der Aktie nur noch der Sprung über die Widerstandszone bei 54/55 EUR. Exakt dieser Bereich wurde nun drei Tage in Folge getestet, nachdem BASF zuvor das Februar-Hoch bei 52,68 EUR im zweiten Anlauf überwunden hatte. Der anschließende Rücksetzer fand zur Wochenmitte im Bereich dieser neuen Unterstützung sein (vorläufiges) Ende. Damit ergibt sich nun auch kurzfristig eine sehr spannende Konstellation, weil etwaige Long-Trades bei einem sehr engen Stoppkurs unterhalb des bisherigen Wochentiefs ein attraktives CRV bieten. Falls es noch zu einer zweiten Abwärtswelle kommt, bietet der Unterstützungsbereich um 50/51 EUR (jüngstes Zwischentief und 50 %-Retracement der gesamten Bewegung seit Ende März) eine mögliche weitere Chance auf der Long-Seite. Sollte der große Befreiungsschlag auf der Oberseite gelingen, ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung – ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 17 EUR.
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Vor gut zwei Wochen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 01. April) haben wir an dieser Stelle auf die zunehmend konstruktive Ausgangslage bei BASF hingewiesen. Für den Abschluss einer großen Bodenbildung fehlte der Aktie nur noch der Sprung über die Widerstandszone bei 54/55 EUR. Exakt dieser Bereich wurde nun drei Tage in Folge getestet, nachdem BASF zuvor das Februar-Hoch bei 52,68 EUR im zweiten Anlauf überwunden hatte. Der anschließende Rücksetzer fand zur Wochenmitte im Bereich dieser neuen Unterstützung sein (vorläufiges) Ende. Damit ergibt sich nun auch kurzfristig eine sehr spannende Konstellation, weil etwaige Long-Trades bei einem sehr engen Stoppkurs unterhalb des bisherigen Wochentiefs ein attraktives CRV bieten. Falls es noch zu einer zweiten Abwärtswelle kommt, bietet der Unterstützungsbereich um 50/51 EUR (jüngstes Zwischentief und 50 %-Retracement der gesamten Bewegung seit Ende März) eine mögliche weitere Chance auf der Long-Seite. Sollte der große Befreiungsschlag auf der Oberseite gelingen, ergibt sich – abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung – ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 17 EUR.
BASF (Daily)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart BASF
Quelle: stock3²
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