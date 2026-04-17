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Dividendenkalender heute, 17.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 17. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AKER SolutionsSonder ex-Dividenden Datum
DBS GroupEndgültiges Dividenden Datum
GeberitEndgültiges ex-Dividenden Datum
Georg FischerEndgültiges ex-Dividenden Datum
Healthpeak PropertiesEndgültiges ex-Dividenden Datum
IntuitVierteljährliches Dividenden Datum
KPNEndgültiges ex-Dividenden Datum
MedtronicVierteljährliches Dividenden Datum
Mercedes-Benz Group (Daimler)Endgültiges ex-Dividenden Datum
mobilezoneEndgültiges Dividenden Datum
RaiffeisenEndgültiges Dividenden Datum
SamsungVierteljährliches Dividenden Datum
SBM OffshoreEndgültiges ex-Dividenden Datum
SulzerEndgültiges ex-Dividenden Datum
WD-40Vierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Samsung
Raiffeisen
Intuit
Medtronic
DBS Group
Geberit
Georg Fischer
SBM Offshore
AKER Solutions
KPN
Sulzer
mobilezone
Healthpeak Properties
WD-40

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