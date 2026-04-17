Dobrindt an Koalition: "Schritt über eingetretene Pfade hinaus machen"

Berlin, 17. ⁠Apr (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Koalitionspartner CDU und SPD zu mehr Kompromissbereitschaft beim Ringen um Reformen ermahnt. "Reformen können nur gelingen, wenn jede Seite auch in der Lage ist, einen Schritt über die eingetretenen Pfade hinaus zu machen", sagte Dobrindt in einem ‌am Freitag veröffentlichten Interview. Parteien hätten nun einmal verschiedene Verständnisse von Wirtschaftspolitik. "Diese Bereitschaft erwarte ich von allen drei Parteien, die diese Koalition bilden." Dobrindt, der für ⁠die CSU die ⁠Verhandlungen in der Koalition führt, betonte, die politische Mitte müsse zeigen, dass sie das Land führen könne.

Der Minister räumte eine angespannte Stimmung in der Regierung ein. "Es wäre verwunderlich, wenn die internationale Situation, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die Umfrageergebnisse, vergangene und bevorstehende Wahlen nicht auch Auswirkungen auf die Gemütslage von Politikern hätten", ‌sagte er. Es gebe eine "gewisse Grundnervosität im Land und ‌diese spiegelt sich auch in der Politik wider". Dennoch sei die Koalition nach ihrer jüngsten Klausurtagung funktionsfähig und im "Entscheidungsmodus". Dobrindt warnte vor den Folgen eines Scheiterns. "Wenn die politische Mitte ⁠in Deutschland in Krisensituationen versagt, führt das zu einem Erstarken der politischen Ränder."

Rückendeckung gab ‌Dobrindt Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die für ihre ⁠Reformpläne teils heftiger Kritik ausgesetzt ist. Sie habe eines der großen Reformprojekte in die Hand genommen und habe die richtigen Instrumente vorgelegt, um das Gesundheitssystem wieder auf solide Beine zu stellen. Dobrindt riet zu einem schnellen ‌Vorgehen: "Ich rate zu einer hohen Geschwindigkeit. ⁠Gesundheitsreformen der Vergangenheit haben viel zu lange ⁠gebraucht und sind oft auf der Strecke zerredet worden."

Zu den konkreten Debatten in der Koalition gehört die Frage, ob der Staat als Arbeitgeber seinen Beschäftigten ebenfalls die von der Regierung ermöglichte steuerfreie Entlastungsprämie zahlen soll. Private Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern bis zu 1000 Euro zukommen lassen. Dobrindt sagte, die Regierung berate noch darüber. Es gebe eine breite Debatte über den Zeitpunkt dieser möglichen Prämie. "Ich rate dazu, den Zeitraum für die Entlastung nicht zu eng zu fassen", sagte ⁠der für die Bundesbeamten zuständige Minister.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)