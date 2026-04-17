Einigung mit Iran rückt ins Blickfeld

US-Börsen verzeichnen neue Rekorde

Wirtschaftliche Unsicherheiten steigen

Euro wieder gesucht

Gestern trieb die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt die US-Börsen den zweiten Tag in Folge auf Rekordhochs. Der S&P 500 kletterte um 0,2 % und stieg auf ein neues Allzeithoch, während der technologielastige Nasdaq Composite um 0,4 % zulegte und ebenfalls ein neues Rekordhoch verzeichnete. Anleger reagierten positiv auf Trumps gestrige Ankündigung, dass seit gestern Abend eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon gilt. Dies war bisher ein wichtiger Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Zudem erklärte Trump, die Regierung in Teheran habe angeboten, für mehr als 20 Jahre auf Atomwaffen zu verzichten. Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges könnten am Wochenende weitergehen.Geopolitische Risiken wie der Iran-Krieg, steigende Energiepreise und mögliche Störungen der Lieferketten belasteten in den vergangenen Wochen die Planungssicherheit der Unternehmen - was wiederum Investitionen gefährdet und die Wachstumsperspektiven dämpft. Nach einer aktuellen ifo-Umfrage ist die Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft zuletzt auf den höchsten Stand seit Februar 2024 gestiegen. Im März hatten 78,6 % der Firmen Schwierigkeiten, ihre zukünftige Geschäftsentwicklung einzuschätzen, nach 75,4 % im Februar. Besonders betroffen ist die Industrie, in der rund 88 % der Firmen von hoher Unsicherheit berichten; in energieintensiven Branchen wie der Chemieindustrie (rund 95 %) sowie bei Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren (rund 94 %) ist die Planungsunsicherheit extrem ausgeprägt. Basierend auf jüngsten Insider-Informationen erwartet die Bundesregierung wegen des Iran-Kriegs ein schwächeres Wirtschaftswachstum und höhere Inflation. Im Entwurf des kommenden Konjunkturausblicks wird die BIP-Prognose 2026 von 1,0 % auf 0,5 % und für 2027 auf 0,9 % gesenkt. Die erwartete Inflation könnte 2026 bei 2,7 % und 2027 bei 2,8 % liegen.Allen konjunkturellen Widrigkeiten zum Trotz und entgegen der mauen Stimmung in der deutschen Wirtschaft profitiert jüngst wieder das internationale Ansehen unserer Gemeinschaftswährung. Der Euro machte seit Monatsbeginn fast täglich Boden gegenüber dem US-Dollar gut. Mit aktuell rund 1,18 US-Dollar je Euro notiert die Gemeinschaftswährung auf dem Niveau von Ende Februar. Damit wurde die starke Aufwertung des US-Dollars seit Beginn der Eskalation im Nahen Osten bis Ende März komplett egalisiert. Bis Jahresende rechnen wir sogar mit einer weiteren Aufwertung bis auf 1,22 EUR/USD. Die Gründe für die Euro-Stärke bzw. die Dollar-Schwäche sind vielfältig. In Anbetracht eines steigenden Inflationsdrucks durch höhere Energierohstoffpreise werden an den Terminmärkten bereits zwei EZB-Leitzinserhöhungen zu jeweils 25 Basispunkten bis zum Jahresende eingepreist. Auch wir rechnen mit zwei Anhebungen der Schlüsselzinsen. Im Gegensatz dazu dürfte die Fed lediglich eine Pause in ihrem Kurs weiterer Zinssenkungen einlegen. Damit würde sich der aktuelle Zinsvorsprung der USA weiter reduzieren. Zudem gerät der US-Dollar unter Druck, da Investoren aus Asien und dem Nahen Osten ihre US-Staatsanleihen verkaufen, um die gestiegenen Kosten ihrer Energieimporte zu finanzieren. Gleichzeitig investieren erdölexportierende Länder - vor allem solche aus dem Nahen Osten - traditionell einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus Ölverkäufen in US-Staatsanleihen. Da derzeit jedoch die Einnahmen aus dem Export von Erdöl und Erdgas in Teilen wegfallen, bleibt diese Nachfrage nach US-Treasuries momentan aus. Darüber hinaus droht dem US-Dollar auf mittelfristiger Sicht weiterer Gegenwind. Europas und Asiens Volkswirtschaften stehen vor erheblich steigenden Ausgaben für Infrastruktur, Verteidigung, Energieunabhängigkeit und den Ausbau robuster, diversifizierter Lieferketten. Dieses Kapital dürfte zum überwiegenden Teil in den jeweiligen heimischen Währungsräumen gebunden bleiben.