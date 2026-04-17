EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

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EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

17.04.2026 / 07:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2026 die Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das konzernweite EBIT lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 0,3 Millionen und damit ca. 116 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR minus 1,9 Millionen. Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 leicht um ca. 4 % auf EUR 52,3 Millionen im Vergleich zu EUR 54,4 Millionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang steigerte sich um ca. 5 % auf EUR 54,9 Millionen im Vergleich zu EUR 52,5 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 11. Mai 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html

).

Kontakt:

Lena Haas

Investor Relations

InvestorRelations@data-modul.com

Ende der Insiderinformation

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Unternehmen:DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
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