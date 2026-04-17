EQS-Adhoc: LTG AG: Anleihe-Delisting beschlossen

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LTG AG: Anleihe-Delisting beschlossen



17.04.2026 / 10:45 CET/CEST

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Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

LTG AG: Anleihe-Delisting beschlossen

Mölln, [17].April 2026 – Die LTG AG mit Sitz in Mölln, Emittentin der 5,75 % Inhaber-Schuldverschreibungen 2022/2027, ISIN: DE000A3MQS31 / WKN: A3MQS3 (insgesamt „LTG-Anleihe 2022/2027“), gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Insolvenzverwalters beschlossen hat, auch die Einbeziehung der LTG-Anleihe 2022/2027 zum Handel im allgemeinen Freiverkehr an der Börse Hamburg zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der LTG-Anleihe 2022/2027 unverzüglich vornehmen. Angestrebt wird ein schnellstmögliches Delisting. Der letzte Handelstag für die Schuldverschreibungen der LTG-Anleihe 2022/2027 im Freiverkehr an der Börse Hamburg wird spätestens der [29]. Mai 2026 sein und von der Börse Hamburg bekanntgegeben.

Der Beschluss über das Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft – über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde – nicht mehr angemessenen Kosten.

Kontakt:

LTG AG, Mölln

Björn Münchow, Vorstand

E-Mail: info@lt-group.eu

Tel.: 04542-900140

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LTG AG Hindenburgstraße 13b Mölln 23879 Deutschland Telefon: 04542-90014-0 E-Mail: info@lt-group.eu Internet: https://lt-group.eu/ ISIN: DE000A3MQS31 WKN: A3MQS3 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2310444

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