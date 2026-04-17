EQS-Adhoc: SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung

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SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung



17.04.2026 / 11:32 CET/CEST

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SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung



Heidelberg, 17. April 2026 – Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von rund 79 Mio. € – ein Anstieg von etwa 19 % im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2025: 66,5 Mio. €). Infolge dieser positiven Entwicklung stieg das EBIT deutlich auf rund 15 Mio. € und übertraf damit den Vorjahreswert um ca. 90 % (Q1 2025: 7,9 Mio. €). Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2026 bei etwa 87 Mio. € (Q1 2025: 75,4 Mio. €).

Vor dem Hintergrund anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt SNP trotz der starken Ergebnisentwicklung im ersten Quartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung des EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Die Angaben dieser Mitteilung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Die vollständigen Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 werden am 7. Mai 2026 veröffentlicht.



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