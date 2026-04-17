EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
17.04.2026 / 10:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort:
https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Ort:
https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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