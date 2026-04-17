EQS-AFR: ÖBB-Infrastruktur AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ÖBB-Infrastruktur AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
ÖBB-Infrastruktur AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

17.04.2026 / 10:34 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ÖBB-Infrastruktur AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/investor-relations

17.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3
1020 Wien
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2310210 17.04.2026 CET/CEST

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