EQS-AFR: ÖBB-Infrastruktur AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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ÖBB-Infrastruktur AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



17.04.2026 / 10:34 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die ÖBB-Infrastruktur AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/investor-relations

17.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ÖBB-Infrastruktur AG Praterstern 3 1020 Wien Österreich

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