EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PLANOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.04.2026 / 11:44 CET/CEST
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Hiermit gibt die PLANOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLANOPTIK AG
|Ueber der Bitz 3
|56479 Elsoff
|Deutschland
|Internet:
|www.planoptik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2310516 17.04.2026 CET/CEST