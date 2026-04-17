EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PLANOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.04.2026 / 11:44 CET/CEST

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Hiermit gibt die PLANOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PLANOPTIK AG Ueber der Bitz 3 56479 Elsoff Deutschland Internet: www.planoptik.com

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