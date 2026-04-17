EQS-AFR: Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sparkasse KölnBonn / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
17.04.2026 / 09:57 CET/CEST
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Hiermit gibt die Sparkasse KölnBonn bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026
Ort:
https://www.sparkasse-koelnbonn.de/jahresabschluss
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sparkasse KölnBonn
|Hahnenstraße 57
|50667 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.sparkasse-koelnbonn.de
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