EQS-AFR: Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sparkasse KölnBonn / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.04.2026 / 09:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Sparkasse KölnBonn bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.sparkasse-koelnbonn.de/jahresabschluss

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sparkasse KölnBonn
Hahnenstraße 57
50667 Köln
Deutschland
Internet:www.sparkasse-koelnbonn.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2310454 17.04.2026 CET/CEST

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Sparkasse KölnBonn Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)

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