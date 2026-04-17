EQS-AFR: Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sparkasse KölnBonn / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Sparkasse KölnBonn: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.04.2026 / 09:57 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Sparkasse KölnBonn bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2026

Ort:

https://www.sparkasse-koelnbonn.de/jahresabschluss

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparkasse KölnBonn Hahnenstraße 57 50667 Köln Deutschland Internet: www.sparkasse-koelnbonn.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310454 17.04.2026 CET/CEST