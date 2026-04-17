EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.04.2026 / 12:14 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Schweiz
Internet:www.ubs.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2310542 17.04.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"gestern, 11:35 Uhr · onvista
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheit15. Apr. · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal14. Apr. · onvista
Alle Premium-News