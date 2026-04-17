EQS-News: Bohroffensive: Algo Grande will mit 8.000-m-Bohrprogramm neuen Kupferkorridor eröffnen

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

Bohroffensive: Algo Grande will mit 8.000-m-Bohrprogramm neuen Kupferkorridor eröffnen



17.04.2026 / 08:45 CET/CEST

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Algo Grande Copper (WKN A41UK1 / TSXV ALGR)

geht auf Adelita in die Offensive: Mit einem rund 8.000 Meter umfassenden Phase-II-Bohrprogramm, neuen Bohrplattformen und laufenden Erdarbeiten bereitet das Unternehmen die nächste große Explorationsphase in Sonora vor.

Besonders spannend ist, dass nicht nur Cerro Grande weiter getestet werden soll. Auch Erweiterungszonen sowie weitere Ziele wie Cerro Potrero South und Las Trancas rücken in den Fokus. Damit wird aus einem einzelnen Entdeckungspunkt zunehmend ein Bohrprogramm auf Distriktebene.

Kann Algo Grande damit die Dimension des mineralisierten Korridors noch klarer herausarbeiten? Und wie groß ist das Potenzial entlang des mehr als sechs Kilometer langen kalksteinführenden Trends wirklich?

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Algo Grande geht in die Offensive: 8.000-m-Bohrprogramm soll Kupferkorridor erschließen

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