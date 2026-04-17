EQS-News: Coventry belegt Platz 1 im Bericht über die Rangliste der Lebensversicherungen 2025

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Coventry belegt Platz 1 im Bericht über die Rangliste der Lebensversicherungen 2025



17.04.2026 / 04:05 CET/CEST

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Coventry ist auf dem Zweitmarkt führend bei der Anzahl der Policen, dem Nennwert und dem an die Versicherungsnehmer ausgezahlten Gesamtbetrag und festigt damit seine Position als aktivster und beständigster Käufer der Branche.

FORT WASHINGTON, Pa., 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Coventry, der Marktführer und Schöpfer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen und ein Pionier der durch Lebensversicherungen gedeckten Anlageklasse, gab heute bekannt, dass es unter den gemeldeten Anbietern weiterhin der führende Anbieter von Lebensabwicklungen auf dem Sekundärmarkt ist, was die Gesamtzahl der gekauften Policen, den Gesamtnennwert und den an die Versicherungsnehmer ausgezahlten Gesamtbetrag betrifft. Diese Ergebnisse spiegeln sich in Coventrys kürzlich veröffentlichtem Bericht über die Rangliste der Lebensversicherungen 2025 wider, der Marktdaten aus öffentlichen Akten und Offenlegungen der Anbieter zusammenstellt. Die Unternehmen aus Coventry haben dreizehn Jahre in Folge den ersten Platz belegt.

Coventry hat zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Life Equity allein im Jahr 2025 mehr als 1.400 Lebensversicherungspolicen von Versicherungsnehmern auf dem Zweitmarkt erworben, was einem Nennwert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit ist Coventry der größte Käufer von Lebensversicherungspolicen auf dem Zweitmarkt. Außerdem zahlten die Coventry-Gesellschaften den Versicherungsnehmern im Jahr 2025 mehr als 240 Millionen Dollar für ihre Policen.

„Coventry ist durch seine Größe, seine Ausführungssicherheit und seinen disziplinierten Kapitaleinsatz weiterhin der Schrittmacher auf dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen", sagte Reid Buerger, CEO von Coventry. „Diese Führungsrolle wird durch die Stärke der Mitarbeiter von Coventry, die Strenge der Prozesse, das beratende Engagement mit den Beratern und die kontinuierliche Investition in Technologie, die eine konsistente Ausführung und bessere Ergebnisse für Versicherungsnehmer und Berater unterstützt, angetrieben."

Dieser Ansatz wird durch das vertikal integrierte Modell und die eigenen Daten von Coventry unterstützt und ermöglicht eine präzisere Bewertung, breitere Kaufkriterien und maßgeschneiderte Ergebnisse für die Versicherungsnehmer.

Interessierte Personen können den Bericht über die Rangliste der Lebensversicherungen 2025 unter https://www.coventry.com/2025-League-Table einsehen.

Über Coventry Coventry ist der Marktführer und Schöpfer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen und ein Pionier der durch Lebensversicherungen gesicherten Anlageklasse, der eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Bereichen betreibt: Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitskredite, Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen und Versicherungstechnologie. Durch diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Optionen für Versicherungsnehmer, bietet Kapitallösungen an, die durch Lebensversicherungspolicen und andere an die Langlebigkeit gebundene Vermögenswerte abgesichert sind, erweitert den Zugang zu Schutz- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologien ein, um die Preisgestaltung, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz im gesamten Lebensversicherungsbereich zu verbessern.

Coventry setzt sich seit langem für die Rechte der Verbraucher und die Integrität des Marktes ein und nutzt seine Führungsposition, um die Standards der Branche anzuheben, die Auswahl für die Verbraucher zu erweitern und verantwortungsbewusst qualitativ hochwertige, durch Lebensversicherungen gestützte Investmentlösungen zu entwickeln. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, mehr als 50 Milliarden Dollar an Langlebigkeitsgeschäften abgeschlossen, mehr als 6 Milliarden Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und mehr als 1 Milliarde Dollar an lebensversicherungsgebundenen Darlehen vergeben. Um mehr über Coventry zu erfahren, besuchen Sie Coventry.com.

Cision

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